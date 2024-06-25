حقيقة تراجع كلوب عن السفر لمصر بسبب أزمة انقطاع «الكهرباء»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الساعات القليلة الماضية، جدلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن التصريح الذي تم تداوله على صفحة تحمل اسم الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول السابق، يتحدث فيه عن إلغاء سفره إلى مصر بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.

وأثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق بمصر، غضب المصريين، خاصة أنها تأتي في ارتفاع في درجات الحرارة، واشتكى المواطنون من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ مدة، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار أكثر من 6 ساعات، في اليوم الواحد.

وجاء في المنشور، على لسان كلوب: "كنت على وشك السفر اليوم في إجازة إلى أهرامات مصر، إحدى عجائب الدنيا السبع، وعند المغادرة قال المصريون إنه لا توجد كهرباء في البلاد، وتم إلغاء الرحلة قبل السفر".

وأحدث المنشور ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن تبين بعد ذلك أن الصفحة ليست رسمية لكلوب، بل أسسها أحد المتابعين لمدرب ليفربول السابق.

وفي نفس السياق، أكدت رابطة ليفربول في المنطقة العربية، أن كلوب يمتلك حساب واحد فقط على منصة "إنستغرام"، وهو ما تم الإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي لنادي ليفربول قبل عدة أشهر، عندما كانت يتولى المدرب الألماني مهمة تدريب الريدز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز