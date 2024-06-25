فان دايك وديباى يقودان الطواحين.. تشكيل مباراة هولندا والنمسا في يورو 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة النمسا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، على الاستاد الأولمبي ببرلين.

وجاء تشكيل هولندا، كالتالي:

حراسة المرمى: فيربروجن

خط الدفاع: ستيفان دي فريج، فيرجل فان دايك، ناثان آكي، جيرترويدا

خط الوسط: شوتن، ريندرز، فيرمان

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو، مالين

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل النمسا، كالتالي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: بوش، مارتن ووبر، لينهارت، ألكسندر براس

خط الوسط: نيكولاس سيوالد، جريليتش، سابيتزر

خط الهجوم: ارناوتوفيتش، باتريك ويمير، رومانو شميد

ويحتل منتخب هولندا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وضمن الطواحين تأهلهم إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد الفوز على بولندا 0/1 في لقاء الجولة الأولى، والتعادل مع فرنسا سلبيًا بالجولة الثانية.

ويتواجد منتخب النمسا في المركز الثالث بـ 3 نقاط، فيما يحتل منتخب فرنسا الوصافة بنفس الرصيد، ويتذيل منتخب بولندا الترتيب بدون نقاط.

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