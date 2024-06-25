مبابي يقود الديوك.. تشكيل منتخب فرنسا أمام بولندا في يورو 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، تشكيل الديوك الذي سيخوض به مواجهة بولندا، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيغنال ايدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)

وشهد تشكيل فرنسا تواجد النجم كيليان مبابي، رغم الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة النمسا، بكسر في الأنف، وغادر على أثرها الملعب في سيارة إسعاف، وتسببت في غيابه عن مباراة هولندا الماضية.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا، كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي- دايوت أوباميكانو- ويليام ساليبا- ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني- نجولو كانتي- أدريان رابيو

خط الهجوم: برادلي باركولا- عثمان ديمبيلي- كيليان مبابي

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب بولندا، كالتالي:

حراسة المرمى: سكوربسكي

خط الدفاع: جان بيدناريك، بافيل دافيدوفيتش، جاكوب كيويور

خط الوسط: برزيمسلاف فرانكوفسكي، جاكوب مودر، زيلينسكي، زاليفسكي

خط الهجوم: شيمانسكي، روبرت ليفاندوفسكي، أوربارسكي

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