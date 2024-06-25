كوبا أمريكا 2024.. نيمار يبدي غضبه دفاعًا عن فينيسيوس (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباراة منتخب البرازيل ضد كوستاريكا، فجر اليوم الثلاثاء، لقطة مثيرة كانت بطلها البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، الذي يغيب عن منتخب السامبا في بطولة كوبا أمريكا، بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وانتهت مباراة البرازيل وكوستاريكا بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، ليحصد منتخب البرازيل نقطة واحدة، تضعه في المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة، بينما يتواجد منتخب كوستاريكا ثالثًا بنفس الرصيد، ومنتخب باراغوي في المركز الرابع بدون رصيد، ويتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط.

وتواجد نيمار بمدرجات ملعب صوفي، لمؤازرة منتخب بلاده في مستهل مشواره بالبطولة القارية أمام كوستاريكا، وفي الدقيقة 71 من عمر المباراة قرر دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل، إخراج فينيسيوس جونيور من الملعب، والدفع بإندريك فيليبي بدلاً منه.

والتقطت الكاميرات حالة غضب شديدة ظهرت على نيمار، اعتراضًا على قرار المدرب باستبدال فينيسيوس، رغم أن نجم ريال مدريد لم يظهر بالصورة المتوقعة خلال اللقاء، وحصل على أقل تقييم بين زملائه بالتساوي مع حارس المرمى أليسون بيكر بواقع 6.8 من 10، وفقًا لموقع "sofa score"، المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم.

ويلعب منتخب البرازيل ضد باراغواي، السبت المقبل 29 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز