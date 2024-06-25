مصممة لاستضافة مباريات كرة القدم الأمريكية.. فينيسيوس ينتقد ملاعب كوبا أمريكا

المصدر: وكالات

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أقر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بأن على منتخب بلاده تحسين مستوى لعبه، بعد التعادل السلبي مع كوستاريكا، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كوبا أمريكا بالولايات المتحدة، وانتقد في الوقت ذاته أبعاد الملعب الصغيرة.

وقال فينيسيوس: "لا توجد أعذار، ولكن بالتأكيد الملعب مزعج، جودة الملاعب التي نراها في كأس أوروبا مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة هنا".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، الأبعاد أصغر هذا العام لجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا"، وذلك في تصريحات أدلى بها في المنطقة المختلطة من ملعب صوفي في لوس أنغليس، فجر الثلاثاء.

وأشار لاعب فلامنغو السابق إلى أن المباراة الأولى في هذا النوع من البطولات تكون دائمًا معقدة للغاية، وتزيد صعوبة حينما تقام على ملعب مختلف، مصمم لاستضافة مباريات كرة القدم الأمريكية، وأمام فريق يدافع بشكل جيد للغاية مثل كوستاريكا.

وأضاف: "لقد وضع منتخب كوستاريكا جميع لاعبيه داخل منطقة الجزاء، في كل مرة ألعب مع المنتخب، يقوم ثلاثة أو أربعة لاعبين بمراقبتي".

مع ذلك، اعترف فينيسيوس بأنه يتعين على لاعبي البرازيل تحسين مستواهم في المباراتين المقبلتين أمام باراغواي وكولومبيا، المنتخبان الآخران في المجموعة الرابعة.

وقال في هذا الصدد: "نعلم أنه يتعين علينا التحسن، وأعرف أيضًا ما يمكنني تحسينه والتطور والقيام به من أجل منتخبنا ومن أجل بلدنا".

وفي هذا السياق، طلب فينيسيوس من الجماهير البرازيلية منح راقصي السامبا بعض الوقت، مؤكدًا أن المدرب جديد واللاعبين جدد في المنتخب الأول.

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