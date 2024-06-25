الاتحاد الآسيوي يكشف عن الكرة الرسمية لتصفيات المونديال

المصدر: إيهاب زهدي

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشركة مولتن العالمية المصنعة للمعدات الرياضية، الشريك العالمي الرسمي لمسابقات المنتخبات والأندية في الاتحاد الآسيوي، عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها حصرياً في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقررة خلال الفترة من 2 سبتمبر 2024 إلى 18 نوفمبر 2025.

وتقوم شركة مولتن بتوفير كرة التصفيات الآسيوية للمونديال، من الجيل الخامس من كرات فانتاجيو، ليتم استخدامها في المراحل الحاسمة المرتقبة من التصفيات، والمقرر أن تضم أفضل 18 منتخباً وطنياً في القارة، وقامت شركة مولتن بتطوير الكرة عالية الجودة باستخدام مواد معاد تدويرها جزئياً، مما يضمن المتانة والاستدامة مع الالتزام بالمعايير العالمية.

واستناداً إلى شعار التصفيات الآسيوية، يدمج التصميم الألوان الرسمية ليمنح الكرة مظهراً ديناميكياً وعصرياً يعكس تنوع وإثارة كرة القدم الآسيوية، وتمت إضافة الخطوط الفضية التي تشكل التصميم الأساسي، والتي تعتمد على الحركة السريعة للاعبين في ملعب كرة القدم، لإضفاء إحساس بالحيوية على الكرة.

وقال داتو سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «من المقرر أن تكون التصفيات الآسيوية للمونديال، عرضاً مثيراً لأفضل مقومات الكرة الآسيوية، ويسعدنا أن شركة مولتن، بخبرتها الثابتة في تقديم أفضل كرات المباريات عالية الجودة، ستعزز الإثارة ومعايير المباريات عالية الوتيرة».

وأضاف: «يتمتع الاتحاد الآسيوي للكرة بعلاقة طويلة الأمد مع شركة مولتن، الشريك الموثوق به الذي قام بتزويد العديد من مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكرات المباريات العالمية، ونحن واثقون من أن فرقنا والمشاهدين المتحمسين سيستفيدون من هذا التعاون المثمر».

وفي المقابل، قال كيو تامياكي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مولتن: «تشعر شركة مولتن بالفخر الشديد لمنحها الفرصة من أجل توفير كرة المباراة الرسمية للتصفيات الآسيوية، ويمثل تصميم الكرة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي التي تتنافس لتأمين مكانها في كأس العالم 2026، ونحن نعتقد أنه من خلال هذه المنافسة القوية، سوف تستمر كرة القدم الآسيوية في التحسن ورفع مستوى المنافسة إلى أعلى الدرجات، وتلتزم شركة مولتن بمواصلة تصنيع المنتجات المبتكرة بأعلى مستويات الجودة، جنباً إلى جنب مع مهمة دعم تطوير كرة القدم في قارة آسيا».

واختتم قائلاً: «تم تصميم الكرة لتكون قابلة للتكيف مع المناخات المتنوعة في قارة آسيا، كما أنها تتميز بمقاومة محسنة للحرارة، مما يجعل الكرة أكثر مقاومة للتقشير ويمكن استخدامها في أفضل حالة لفترة طويلة، وتتميز الكرة أيضاً، بخصائص امتصاص منخفضة للماء، وبالتالي توفير أعلى أداء حتى في ظل الظروف الممطرة لضمان تجربة لعب أفضل للاعبين».

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