سكالوني يرد على مبابي: لدينا 10 ألقاب كأس عالم

المصدر: وكالات

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رد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، على كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، الذي صرح بإن بطولة كأس أمم أوروبا أفضل وأقوى من كوبا أمريكا.

وقال سكالوني الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر: "إنها آراء، والحقيقة هي أن أحدهما لا يمكن أن يكون أكثر أهمية من الآخر".

وأضاف: "البرازيل لديها 5 ألقاب كأس العالم، بخلاف 3 ألقاب للأرجنتين، و2 لأوروغواي، إجمالاً أمريكا الجنوبية لديها 10 ألقاب مونديالية".

وتابع: "كولومبيا أيضًا قوة على مستوى كرة القدم، والإكوادور جيدة جدًا، وباراغواي في كل مرة تذهب إلى كأس العالم تصعب الأمور على الجميع، لكن في النهاية هذه آراء ويجب أن نحترمها".

وأتم سكالوني، قائلاً: "تشيلي تقدم أداءً جيدًا للغاية في كل مرة تذهب إلى المونديال، هناك فرق لا تحضر إلى كأس العالم من أجل الظهور فقط، بل تفوز أيضًا".

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