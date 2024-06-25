مودريتش يعلق على اعتزاله الدولي عقب خروج كرواتيا من يورو 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق لوكا مودريتش نجم وقائد منتخب كرواتيا، على إمكانية اعتزاله الدولي عقب خروج منتخب بلاده، من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) مبكرًا، بالتعادل مع إيطاليا 1/1، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل لوكا هدف كرواتيا، وكان منتخب بلاده قريبًا من التأهل إلى دور الـ 16، قبل أن يسجل الأتزوري هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ويخطف بطاقة الصعود إلى الدور التالي، رفقة منتخب إسبانيا.

وقال مودريتش، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "لا أعرف ما أقول لكم، لكن كرة القدم أحيانًا تكون قاسية".

وأضاف: "لم نستحق أن نتلقى هدفًا مثل هذا، ليس لدينا شك في أن الجماهير خلفنا، نعرف أنهم دائمًا كانوا معنا، شكرًا لكم، ونتأسف لأننا لم نحقق الفوز الذي يمنحنا العبور إلى دور الـ 16".

وحول إمكانية اعتزاله كرة القدم دوليًا، قال مودريتش: "في يوم من الأيام، سأعلن اعتزالي اللعب، لكني لا أعرف متى سيكون ذلك، أريد أن ألعب كرة القدم إلى الأبد، لكننا نعلم أن هذا مستحيل".

وحصد منتخب إيطاليا المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة بـ 9 نقاط، فيما حصد منتخب كراوتيا نقطتين فقط، ليودع رسميًا بطولة اليورو من دور المجموعات، رفقة منتخب ألبانيا صاحب المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز