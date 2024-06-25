العلامة الكاملة... منتخب إسبانيا يواصل أداءه القوي في يورو 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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فاز منتخب إسبانيا على نظيره ألبانيا، بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

سجل فيران توريس لاعب إسبانيا هدف منتخب الماتادور الوحيد، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، التي شهدت تراجع دفاعي من جانب منتخب ألبانيا.

وأهدر منتخب إسبانيا أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بزيادة النتيجة، في ظل استسلام دفاعي كبير من جانب منتخب ألبانيا.

وتأهل منتخب إسبانيا متصدرًا عن المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما حصد منتخب ألبانيا نقطة وحيدة احتل بها المركز الأخير، وجاء منتخب إيطاليا وصيفًا بـ 4 نقاط ليرافق الأسبان في الدور المقبل، بينما ودع منتخب كرواتيا البطولة بعد احتلاله المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

وكان المنتخب الإسباني فاز في مباراة الجولة الأولى على كرواتيا 0/3، ثم فاز على إيطاليا 0/1، قبل أن يعبر ألبانيا بنفس النتيجة، ليواصل أدءه المميز في يورو 2024.

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