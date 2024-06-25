كتيبة مودريتش تودع «اليورو».. إيطاليا تقضي على أحلام كرواتيا في الوقت القاتل

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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خطف منتخب إيطاليا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، على حساب منتخب كرواتيا، بعد انتهاء نتيجة المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1/1، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

أهدر مودريتش ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعد تصدي جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا للكرة، لكن النجم المخضرم عاد بعد دقيقة واحدة فقط، وسجل هدف التقدم لكرواتيا، إثر متابعة جيدة للمسة بودينا التي تصدى لها دوناروما أيضًا، لكن تابعها لوكا بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، سجل زاكاني هدف التعادل والتأهل لمنتخب إيطاليا، ليرفع الأتزوري رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة، خلف المنتخب الإسباني صاحب الصدارة بـ 9 نقاط، فيما حصد منتخب كراوتيا نقطتين فقط، ليودع رسميًا بطولة اليورو من دور المجموعات، رفقة منتخب ألبانيا صاحب المركز الأخير بترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة.

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