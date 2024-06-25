مودريتش يدخل تاريخ أمم أوروبا من بوابة إيطاليا

المصدر: البيان

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وضع لوكا مودريتش نجم كرواتيا، منتخب بلاده في المقدمة، خلال مواجهة إيطاليا، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وتمكن مودريتش في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، من وضع كرواتيا في المقدمة، إثر متابعة جيدة للمسة بودينا التي تصدى لها جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا، ليتابعها مودريتش بتسديدة في الشباك.

وبحسب شبكة "هو سكورد"، فإن مودريتش أصبح أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ أمم أوروبا، بعمر الـ 38 عامًا و289 يومًا.

وأهدر مودريتش ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعد تصدي دوناروما للكرة، لكن النجم المخضرم عاد بعد دقيقة واحدة فقط، وسجل هدف التقدم لكرواتيا، ليحيي آمال منتخب بلاده في الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

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