كسور في الجمجمة والرقبة.. تطورات الحالة الصحية للاعب منتخب المجر

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم، نجاح الجراحة العاجلة التي خضع لها اللاعب برنابا فارجا، بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في مباراة اسكتلندا، الأحد الماضي، ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، نتيجة اصطدامه بحارس مرمى المنافس أنجوس جن.

وسقط فارجا أرضًا وفقد الوعي، وتوقفت المباراة لمدة 7 دقائق، قبل أن يتم إخراجه من الملعب، ونقله إلى المستشفى.

وأكد الاتحاد المجري استقرار حالة فارجا، بعد عملية جراحية ناجحة، بسبب كسور متعددة في الجمجمة والرقبة.

وأعلن الاتحاد المجري أن فارجا سيكون قادرًا على مغادرة المستشفى بشتوتجارت الألمانية، الأربعاء المقبل.

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