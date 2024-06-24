مشكلة وحيدة للقناع الواقي.. ديشامب يكشف موقف مبابي من المشاركة أمام بولندا

المصدر: البيان

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أكد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، على جاهزية كيليان مبابي نجم منتخب الديوك للمشاركة أمام بولندا، غدًا الثلاثاء، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "مبابي يتحسن يوميًا، وحالته اليوم أفضل من أمس، وقبل يومين، لقد تعافى من التورم الدموي، ويعتاد تدريجيًا على القناع".

وأضاف: "مبابي يريد المشاركة غدًا أمام بولندا بنفس درجة الحماس والرغبة التي كانت في مشاركته بالمباراة الماضية أمام هولندا".

وبشأن ارتداء مبابي القناع الطبي، قال ديشامب: "القناع لن يؤثر على التنفس، لكن المشكلة الوحيدة أنه قد يؤثر على الرؤية نسبيًا، الهدف من القناع هو حماية مبابي، ولا يهم أين سيشارك اللاعب في عمق الهجوم أو على الأطراف، لأن الاحتكاك بالمنافس موجود في كل مكان".

وأتم ديشامب تصريحاته، قائلاً: "يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على القناع، ففي البداية يبدو وكأنك ترتدي نظارة ثلاثية الأبعاد".

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الأول، فيما يأتي منتخب النمسا ثالثاً بـ 3 نقاط، ثم بولندا في المركز الأخير بدون رصيد.

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