تشكيل مباراة إسبانيا وألبانيا في بطولة يورو 2024

المصدر: البيان

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أعلن لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة ألبانيا، اليوم الاثنين، بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي ستقام على ملعب مركور شبيل آرينا.

وشهد تشكيل منتخب إسبانيا العديد من التغييرات، مقارنة بالمباراتين السابقتين أمام كرواتيا وإيطاليا، بعد ضمان الإسبان تأهلهم على رأس المجموعة الثانية.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا، كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: خيسوس نافاس، فيفيان، لابورت، جريمالدو

خط الوسط: زوبيمندي، أولمو، ميرينو

خط الهجوم: فيران توريس، خوسيلو، أويارزابال

وعلى الناحية الأخرى، جاء تشكيل منتخب ألبانيا، كالتالي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: باليو، جيمسيتي، أليند أجيتي، ميتاج

خط الوسط: لاتشي، رمضاني، أصلاني

خط الهجوم: أساني، مناج، باجرامي

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