تشكيل مباراة إيطاليا وكرواتيا في بطولة يورو 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كرواتيا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وقرر سباليتي البدء بثنائي في خط الهجوم، وهما جياكومو راسبادوري وماتيو ريتيجي، وهي طريقة مختلفة عن التي بدأ بها أول مباراتين من منافسات البطولة الأوروبية، أمام ألبانيا وإسبانيا، حيث لعب بمهاجم واحد فقط.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا، كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو- أليساندرو باستوني- كالافيوري- ماتيو دارميان

خط الوسط: نيكولو باريلا- جورجينهو- بيليجريني

خط الهجوم: فيديريكو دي ماركو- راسبادوري- ريتيجوي

وعلى الناحية الأخرى، جاء تشكيل منتخب كرواتيا، كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: ستانيسيتش، سوتالو، بونجراسيتش، جفارديول

خط الوسط: كوفاسيتش، مودريتش، بروزوفيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش، سوتشيتش؛ كراماريك

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز