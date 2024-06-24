آرني سلوت يمهد الطريق أمام برشلونة لضم نجم ليفربول

المصدر: البيان

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أبدى الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول الجديد، عدم اعتراضه على رحيل الكولومبي لويس دياز نجم الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم دياز، بالرحيل عن ليفربول والانتقال إلى صفوف برشلونة، لتدعيم مركز الجناح الأيسر بالنادي الكتالوني.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، لن يقف آرني سلوت في طريق لويس دياز إذا أراد الرحيل عن ليفربول هذا الصيف.

وأشارت الشبكة الإنجليزية، إلى أن سلوت رحب برحيل لويس دياز إذا كان لديه بديل مضمون في الفريق، وإذا كان سعر البيع سيسمح للريدز الحصول على بديل بنفس المستوى.

وبناء عليه أعطى آرني سلوت الضوء الأخضر لإدارة ليفربول، للتفاوض مع الإسباني نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، تحسبًا لرحيل لويس دياز.

وأضافت الشبكة أن لويس دياز يحظى باهتمام كبير داخل برشلونة بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول، ونجاحه في صناعة فرص تهديفية حاسمة.

وكشف والد دياز في وقت سابق، أن اللاعب دائماً ما كانت رغبته اللعب يومًا ما مع برشلونة.

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