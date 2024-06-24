ظهور استثنائي لنيمار مع منتخب البرازيل قبل انطلاق مشوار السامبا في «كوبا أمريكا»

المصدر: وكالات

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زار نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، الذي يتعافى من إصابة خطيرة في الركبة اليسرى، أصدقاءه في المنتخب البرازيلي بمدينة لوس أنجليس.

وتمنى مهاجم السامبا لهم التوفيق في بطولة كوبا أمريكا بالولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين.

وتناول نيمار، أمس الأحد، العشاء مع أعضاء منتخب الكناري، الذي سيخوض اليوم أولى مبارياته في البطولة، أمام كوستاريكا على ملعب (صوفي)، في إطار المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا باراغواي وكولومبيا.

وقال نيمار لوسائل الإعلام الرسمية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "كان من الرائع رؤية زملائي مجددًا.. جئت لأعانقهم قبل خوض أول مباراة في بطولة كوبا أمريكا".

وأضاف: "حظيت بترحاب شديد كالمعتاد، إنهم أصدقائي، العودة للشعور بهذه الأجواء للمنتخب جيد للغاية، أشتاق إليها".

وكما حدث في عام 2019، عندما توجت البرازيل بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة على ملعب ماراكانا، لن يستطيع نيمار ارتداء القميص رقم 10 بالولايات المتحدة، حيث يتعافى منذ أكتوبر الماضي من قطع في الرباط الصليبي الداخلي والغضروف المفصلي، في الركبة اليسرى.

ويعود لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق، للعب في سبتمبر المقبل، ويقضي حاليًا عطلة، لكنه لم ينح عملية تعافيه جانبًا.

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