الرباط الصليبي يطيح بحارس منتخب تركيا من يورو 2024

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعاني حارس المنتخب التركي لكرة القدم دوجان علمدار من قطع في الرباط الصليبي الداخلي في الركبة اليسرى، وفقًا لما أكدته الفحوصات الطبية اليوم الإثنين، وسيغيب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، لذا استدعى فينتشينزو مونتيلا مدرب المنتخب محمد شينجزر ليحل محله.

وبعد المعاناة من كدمة في الركبة خلال المران مساء الأحد، خضع الحارس دوجان علمدار، لعدة فحوصات أكدت التشخيص، وفقًا لما أعلنه الاتحاد التركي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد التركي: "تقرر مغادرة حارس المنتخب الوطني الملعب للانتقال إلى المرحلة التالية من العلاج، واستُدعي محمد شينجزر من نادي إسطنبول مشاق شهر للمعسكر".

ولعب دوجان علمدار (21 عامًا)، والذي كان احتياطيا في أول مباراتين في بطولة (يورو 2024)، دوليا في مرتين مع تركيا من المرات الثمانية التي استدعي لها، بينما استدعي شينجزر (27 عاما) في ثلاث مرات للمنتخب، لكنه لم يلعب قط وكانت أخر مرة في مارس الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز