مبابي مهدد بالغياب عن فرنسا في دور حاسم بيورو 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، مهددًا بالغياب عن الديوك في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تلعب حاليًا في ألمانيا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي سيكون مهددًا بالغياب عن منتخب فرنسا في دور الـ 16 (حال التأهل) لتراكم البطاقات الصفراء، إذا حصل على بطاقة في مباراة بولندا، غدًا الثلاثاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ولم يقتصر الأمر على مبابي فقط، بل أيضًا مواطنه عثمان ديمبلي المهدد بالغياب عن نفس الدور لنفس السبب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي وديمبلي، الوحيدان المهددان بالإيقاف والغياب عن منتخب فرنسا في هذا الدور، وذلك بسبب حصولهما على بطاقة صفراء في مباراة فرنسا والنمسا.

ومن المتوقع أن يشارك مبابي أمام بولندا، مرتديًا قناع طبي بعد تعرضه لإصابة بكسر في الأنف، خلال مشاركته في مباراة هولندا، الجمعة الماضي.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الأول، فيما يأتي منتخب النمسا ثالثاً بـ 3 نقاط، ثم بولندا في المركز الأخير بدون رصيد.

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