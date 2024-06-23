فنزويلا تهزم عشرة من لاعبي الإكوادور بكأس كوبا أمريكا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت فنزويلا هدفين في غضون عشر دقائق في الشوط الثاني لتقلب تأخرها بهدف وتفوز 2-1 على الإكوادور بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم في الولايات المتحدة في مستهل مسيرتها في المجموعة الثانية بالبطولة.

ولعبت الإكوادور أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد القائد إينر بالنسيا في الدقيقة 22 بسبب الخشونة، لكن زميله جيريمي سارمينتو سجل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز هدفي فنزويلا لاعبان بديلان.

وسجل جوندر كاديز هدف التعادل في الدقيقة 64 بعدما هيأ له الكرة سالومون روندون.

وأحرز البديل الآخر إدوارد بيو هدف الفوز في الدقيقة 74، عندما استغل كرة مرتدة من مسافة قريبة بعدما تصدى ألكسندر دومينيجز حارس مرمى الإكورادو لمحاولة من روندون.

وقال مويسيس كايسيدو لاعب وسط الإكوادور "قاتلنا حتى النهاية رغم أننا فقدنا جهود لاعب مهم في وقت مبكر جدا".

وأضاف "الخسارة مؤلمة... (لكن) علينا المضي قدما لأنه لا يزال لدينا مباراتان.

"لدينا قدرة كبيرة على قلب الأمور وسنقاتل حتى النهاية".

طرد بالنسيا بعد احتكاك بوجه خوسيه مارتينيز.

وحصل نجم وهداف الإكوادور الدولي في البداية على بطاقة صفراء بسبب خشونته خلال التحام مع لاعب منافس لكن البطاقة تحولت إلى اللون الأحمر بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وسيغيب بالنسيا عن مباراة الإكوادور المقبلة في دور المجموعات أمام جاميكا الأربعاء المقبل بسبب الحصول على البطاقة الحمراء المباشرة.

وتواجه فنزويلا المكسيك في مباراتها المقبلة الأربعاء القادم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز