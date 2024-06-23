المكسيك تهزم جاميكا في كوبا أمريكا وإصابة قائدها

المصدر: وكالات

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حققت المكسيك الفوز 1-صفر على جاميكا في مستهل مسيرتها بالمجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم الأحد لكن سعادتها بالبداية المظفرة تبددت بسبب إصابة القائد إديسون ألفاريز التي قد تنهي مشاركته في البطولة.

وسقط ألفاريز متأثرا بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 30 وخرج من الملعب باكيا.

وظنت جاميكا التي تتخلف 38 مركزا عن المكسيك في قائمة التصنيف العالمية أنها سجلت أول هدف في تاريخها في كوبا أمريكا عندما وضع ميخائيل أنطونيو كرة رأسية في الشباك بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بداعي التسلل.

وصعدت المكسيك من وتيرة هجومها بعد هذه اللحظة المرعبة إذ أطلق لويس تشافيز وسانتياجو خيمنيز وجيراردو أرتياجا تسديدات خطيرة تصدى لها حارس جاميكا جمالي ويت قبل أن يفتتح أرتياجا التسجيل في الدقيقة 69 بتسديدة مدوية.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد المكسيك ثلاث نقاط متساويا مع فنزويلا التي تغلبت على الإكوادور 2-1 في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية في وقت سابق من اليوم.

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