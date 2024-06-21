منتخب ويلز يُقيل مدربه روب بيدج بعد أقل من 4 سنوات

المصدر: وكالات

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أقال منتخب ويلز الوطني لكرة القدم مدربه روب بيدج اليوم الجمعة بعد قرابة الأربع سنوات من توليه مهمة تدريب منتخب الرجال.

وقال الاتحاد الويلزي لكرة القدم في بيان إنه "اتخذ قرارا بإنهاء عقد روب بيدج".

وتولى بيدج قيادة ويلز في نوفمبر 2020 بصورة مؤقتة، خلفا للمدرب السابق ريان جيجز، قبل أن يصبح مدربا دائما للفريق في سبتمبر 2022.

وخلال فترة توليه قيادة ويلز، تمكن بيدج من الصعود بالفريق إلى الدور الثاني من بطولة أوروبا 2020 والتأهل إلى كأس العالم 2022، وكان ذلك أول ظهور للبلاد في البطولة العالمية منذ 64 عاما.

وتعادلت ويلز سلبيا مع جبل طارق في مباراة ودية هذا الشهر قبل أن تخسر 4-صفر من سلوفاكيا، وخاضت المباراتين دون عدد كبير من اللاعبين الأساسيين.

وقال بيدج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد مباراة سلوفاكيا "إنهم (المشجعون) يريدون رحيلي وأتفهم ذلك تماما.

يجب أن أظل صادقا مع نفسي وأركز على الوظيفة التي أقوم بها. كل شيء آخر خارج عن سيطرتي.

"بشكل أو بآخر، سنقرر ما يناسب ويلز ثم نمضي قدما".

وخسرت ويلز نهائي ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2024 بركلات الترجيح أمام بولندا في كارديف في مارس الماضي.

وكانت تلك المرة الأولى التي تخفق فيها ويلز، التي اعتزل نجمها وهدافها التاريخي غاريث بيل بعد كأس العالم 2022 في قطر، في التأهل إلى بطولة أوروبا منذ عام 2012.

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