ميسي يتألق في بداية آخر محاولة للمجد

المصدر: وكالات

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بدأت آخر محاولة يقوم بها ليونيل ميسي لتحقيق مجد دولي في مرحلة متأخرة من مسيرته بصورة سلسلة بفوز منتخب الأرجنتين 2-صفرعلى نظيره الكندي في مباراة الافتتاح في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

ورغم تتويج ميسي بالكثير من الألقاب والجوائز على مستوى الأندية منذ سن مبكرة فإنه لم يحقق أي نجاح دولي كبير مع منتخب بلاده إلا بعد بلوغه 34 عاما عندما توج مع الفريق بكأس كوبا أمريكا لأول مرة في 2021 ثم الفوز بكأس العالم في 2022 في قطر.

ومع تساؤل الجمهور عن مدى إمكانية أن تكون هذه البطولة هي آخر ظهور دولي له ترشح التوقعات منتخب الأرجنتين بقوة للفوز بلقب البطولة القارية للمرة الثانية تواليا على الأراضي الأمريكية.

والأجواء مهيئة أمام ميسي الذي سيكمل عامه 37 الأسبوع المقبل.

ولا تقدم البرازيل المنافس الأكبر أداء متميزا هذه الأيام بينما يعج المنتخب الأرجنتيني بالمواهب بقيادة القائد المتألق الذي ينهي مسيرته في صفوف فريق إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للعبة الشعبية والمنتمي لولاية فلوريدا التي ستقام فيها المباراة النهائية لنسخة كوبا أمريكا الحالية في 14 يوليو المقبل.

وأقيمت مباراة الافتتاح على أرضية عشبية مؤقتة في أتلانتا بينما لم يقدم المنتخب الأرجنتيني أفضل أداء إذ أهدر نجمه المخضرم فرصتين أو نحو ذلك لكنه رغم ذلك لعب دورا في الهدفين.

وقال ميسي الذي بدأ فريقه نهائيات كأس العالم الماضية بخسارة أمام نظيره السعودي في واحدة من أكبر المفاجآت على مر العصور "الأمر المهم هو أننا بدأنا المسيرة بانتصار."

وأضاف بعد خوضه المباراة رقم 35 في البطولة وهو رقم قياسي غير مسبوق "واجهنا صعوبات قليلة في الشوط الأول وحالة الملعب لم تكن جيدة أيضا.

"دائما نبذل قصارى جهدنا وأحيانا نقدم أداء أفضل وأحيانا أداء أسوأ. لكننا دائما نقاتل بأقصى قوة ممكنة."

وكانت تمريرة ميسي المتقنة إلى أليكسيس ماك أليستر سببا في الهدف الأول للأرجنتين الذي أحرزه خوليان ألفاريز والتي تبعتها تمريرة دقيقة أخرى من القائد أحرز منها لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني.

وكتب الصحفي الرياضي دييجو بروفنتسانزو في صحيفة كلارين الأرجنتينية "عندما ينطلق ميسي كل شيء يبدو سهلا."

ويمكن لميسي أيضا الظهور في نهائيات كأس العالم 2026 اعتمادا على أحواله البدنية لكن مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني طالب الجمهور بالتوقف عن هذه التكهنات والاستمتاع فقط باللحظة الحالية.

وقال المدرب عن ميسي وزميله المهاجم المخضرم أنخيل دي ماريا "لا معني للتفكير في الوقت الذي لن يكونا موجودين فيه هنا.

"دعونا نستمتع بوجودهما الآن وبعدها سنرى ما يحدث."

وفي الجولتين المقبلتين من دور المجموعات ستلتقي الأرجنتين ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي تشيلي وبيرو.

وبينما يرى البعض ومنهم مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي أن مستوى كوبا أمريكا أدنى من مستوى بطولة أوروبا الجارية حاليا في ألمانيا، قال ميسي إن بطولته تشارك فيها فرق فازت فيما بينها بكأس العالم 10 مرات وهي البرازيل (خمس مرات) والأرجنتين (ثلاث مرات) وأوروجواي (مرتين).

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