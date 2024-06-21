كوبا أمريكا..ميسي يحطم رقماً قياسياً خلال فوز الأرجنتين على كندا

المصدر: البيان

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حطم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة كوبا أمريكا، حيث أصبح اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من المباريات في تاريخ هذه البطولة العريقة، وبذلك تفوق ميسي على الحارس التشيلي التاريخي سيرجيو ليفينجستون الذي سجل الرقم القياسي عام 1953، حيث سجل ميسي ظهوره في المباراة رقم 35 له في البطولة، متجاوزًا بذلك رقم حارس تشيلي بعد مشاركته في مباراة الأرجنتين ضد كندا.

وتفوقت الأرجنتين على كندا بهدفين نظيفين في ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة فجر الجمعة.

افتتح جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 49، محرزًا أول أهدافه في البطولة طوال مسيرته الاحترافية، مما جعله يدخل قائمة هدافي الأرجنتين في كوبا أمريكا وهو في عمر 24 عامًا.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 88 مستفيدًا من تمريرة سحرية من ليونيل ميسي، لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين وحصولها على أول ثلاث نقاط في البطولة، بينما بقي رصيد كندا بدون نقاط.

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