الأرجنتين تفتتح كوبا أمريكا بالفوز بثنائية على كندا

المصدر: وام

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فازت الأرجنتين حاملة اللقب 2-صفر على كندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في أتلانتا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بفضل هدفين في الشوط الثاني حملا توقيعي المهاجمين خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

ومنح ألفاريز الأرجنتين هدف السبق في الدقيقة 49 وعزز مارتينيز تقدم أبطال العالم قبل دقيقتين من صفارة النهاية.

وشهدت المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الأولى مشاركة قائد الأرجنتين ليونيل ميسي في المباراة 35 في البطولة ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق لعدد المشاركات في البطولة وهو 34 مباراة والمسجل باسم حارس مرمى تشيلي السابق سيرجيو ليفينجستون ما بين 1942 و1953.

وقال ميسي لشبكة فوكس عبر مترجم "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة. كنا نعرف أن مواجهة كندا ستكون صعبة."

وأضاف ميسي "قوتهم البدنية كانت واضحة جدا. في الشوط الأول كانت هناك مساحات قليلة. كانت المباراة قوية... وبعد ذلك وخلال الشوط الثاني نجحنا في التقدم والتحسن."

ولجأت كندا للهجوم وحصلت نتيجة لذلك على قليل من الفرص في الشوط الأول وكادت تهز الشباك مباشرة قبل نهاية النصف الأول.

ووصلت عرضية كايل لارين إلى ستيفن أوستاكيو في منطقة الجزاء لكن الحارس إميليانو مارتينيز أنقذ كرته الرأسية بينما خرجت كرة ألفونسو ديفيز التالية فوق إطار المرمى.

وبعد الشوط الأول الصعب سيطرت الأرجنتين على المباراة في الشوط الثاني بينما جاءت الانفراجة عندما مرر ميسي الكرة إلى أليكسيس ماك أليستر الذي اصطدم بحارس مرمى كندا ماكسيم كريبو ليسمح للكرة بالوصول إلى ألفاريز الذي أودع الكرة الشباك لينهي صيامه عن التهديف الذي استمر في 13 مباراة دولية.

ولم يحرز ألفاريز أي أهداف منذ الدور قبل النهائي في كأس العالم 2022 في مواجهة كرواتيا.

واقترب ميسي من هز شباك الخصوم في الدقيقة 65 لكن كريبو أنقذ الكرة بينما سدد ميسي الكرة المرتدة لكن المدافع ديريك كونيليوس أبعدها.

وحصل ميسي على فرصة أخرى في الدقيقة 80 لكن الكرة خرجت بعيدا عن إطار المرمى.

وبعد ذلك هيأ ميسي الكرة للبديل مارتينيز هداف الدوري الإيطالي ليحرز الهدف الثاني لفريق المدرب ليونيل سكالوني.

وقال لاعب كندا أوستاكيو في تصريحات تلفزيونية "واجهنا نفس الموقف من قبل في كأس العالم وندرك أن علينا تعويض ذلك في المباراة الثانية."

وإلى جانب الأرجنتين وكندا تضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي تشيلي وبيرو وسيلتقي هذان الفريقان في أرلينجتون بولاية تكساس في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وفي الجولة التالية من مباريات المجموعة تلتقي الأرجنتين مع تشيلي وكندا مع بيرو الثلاثاء المقبل.

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