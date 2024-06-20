اعتقال شخصين للاشتباه في ابتزازهما عائلة شوماخر

المصدر: وكالات

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ذكرت صحيفة بيلد اليوم الخميس أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على رجلين بزعم ابتزاز عائلة مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات ‬في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن رجلين من مدينة فوبرتال في غرب البلاد أُلقي القبض عليهما أمس الأربعاء وكانا يسعيان للحصول على عدة ملايين من اليورو من عائلة شوماخر.

وقال متحدث باسم المدعي العام في فوبرتال إنه فتح تحقيقا في عملية ابتزاز ضد أحد المشاهير، دون ذكر اسمه، وتم الاعتقال على خلفية التحقيق.

ولم يرد متحدث باسم شوماخر على الفور على طلب للتعليق.

ولم يظهر شوماخر علنا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في حادث تزلج أثناء عطلة عائلية في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر 2013.

وتحتفظ عائلة شوماخر بخصوصية حالته، إذ يقتصر معرفتها على المقربين منه.

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