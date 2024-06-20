منتخب الأرجنتين يواجه كندا فى افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024

المصدر: وكالات

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يبدأ منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن لقبه أمام كندا الثالثة فجر الجمعة، في إفتتاح منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

تقام منافسات كوبا أمريكا 2024 خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، 10 من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية.

من جانبه طالب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني مواطنيه عدم القلق بشأن موعد اعتزال النجمين ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا، بل بخلاف ذلك الاستمتاع بمشاهدتهما داخل المستطيل الأخضر في مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم.

وستسلط الأضواء مجدداً على القائد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 37 عاماً الاثنين، والذي من شبه المؤكد أن يشارك للمرة الأخيرة في البطولة القارية.

ومع وصول الجناح أنخل دي ماريا (36 عاماً) أيضاً إلى الفصل الأخير من مسيرته، فإن نهاية حقبة تلوح في الأفق بالنسبة للمنتخب الفائز باللقب 15 مرة.

أكد سكالوني أن موعد اعتزال ميسي ودي ماريا لا ينبغي أن يكون محور اهتمام "ألبيسيليستي" في النسخة الحالية "ليس من المنطقي التفكير في وقت رحيلهما. دعونا نستمتع بهما الآن، وسنرى ما سيحدث لاحقاً. ميسي بخير وهو سعيد. وأنا بأفكار وقوة متجددة. إنه تحدٍ جميل للدفاع عن اللقب".

وشدد سكالوني على انه يملك مجموعة قوية من اللاعبين سيختار من بينها الأفضل لخوض المباراة الافتتاحية ضد كندا التي يشرف عليها المدرب الأميركي جيسي مارش.

وكان إنسو فرنانديس لاعب وسط تشلسي الإنكليزي خضع لعملية جراحية لعلاج فتق في أبريل وعاد للملاعب في الوديتين الأخيرتين أمام الإكوادور (1-0) وغواتيمالا (4-1)، في حين قال سكالوني إنه بات جاهزا للمشاركة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحافي شارك فيه إلى جوار لاعب الوسط لياندرو باريديس "سنرى ما إذا كان سيلعب غداً لكنه في حالة جيدة للمشاركة أساسياً".

كما ألمح سكالوني إلى امكانية أن يبدأ باريديس (روما الإيطالي) أساسيا، وقال إنه بينما كان يحتفظ بتشكيلته الأساسية لنفسه، فقد اتخذ قراره النهائي "لديّ التشكيلة الأساسية، ليس لديّ أي شك. سأبلغهم قراري بعد ظهر اليوم، وهم لا يعرفون ذلك بعد. جميعهم جاهزون للمباراة، ومن نعتقد أنهم الأفضل سيلعبون".

وأردف "قد أكون مخطئاً، لكننا نفكر دائماً في تقديم الأفضل. معي، من هو الأفضل يلعب دائماً. كان على باريديس أن يخرج من المباراة الأولى في كأس العالم (قطر 2022) لأننا اعتقدنا أن هناك لاعبين آخرين أفضل. حالياً هناك سبب لوجوده بجواري".

وفي حال قرر سكالوني إبقاء فرنانديس على مقاعد البدلاء، فمن المرجح أن يتكون ثلاثي خط الوسط من رودريغو دي بول وباريديس وأليكسيس ماك أليستر.

وبدأت الأرجنتين مشوارها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2030 بشكل إيجابي بفوزها في خمس من ست مباريات، لكن سكالوني قال إنه يتطلع إلى مواجهات مع منتخبات من خارج قارة أميركا الجنوبية.

وتضم هذه النسخة من كوبا أميركا ستة منتخبات من الـ "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، حيث تواجه الأرجنتين كندا بالإضافة إلى تشيلي وبيرو في المجموعة الأولى.

ورغم أن الولايات المتحدة والمكسيك هما تقليديا الأقوى في "كونكاكاف"، إلا أن سكالوني أثنى على تطور المنتخب الكندي "لديهم منتخب جيد، يضم لاعبين مهمين ومدرباً جديداً جلب أفكاراً جديدة. في كأس العالم الأخيرة لعبوا بشكل جيد، لكن الحظ لم يكن إلى جانبهم".

وختم محذراً مغبة الوقوع في الثقة الزائدة "هم منافسون شرسون. أي شخص يعتقد أن كل ما قيل أو حدث مخطئ. إنهم الأفضل في بلادهم والأمر صعب للغاية، خاصة في بداية البطولة. يمكنهم أن يضعونا في مشكلة وعلينا أن نتعامل مع ذلك وأن نكون مستعدين".

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