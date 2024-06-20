ستيف كوبر مدرباً لفريق ليستر سيتي الإنجليزي

المصدر: وكالات

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قال نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه عين ستيف كوبر مدرب نوتنجهام فورست السابق مدرباً جديداً لفريقه بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات.

ويتولى كوبر تدريب ليستر سيتي خلفا للمدرب إنزو ماريسكا، الذي رحل عن النادي متوجها لتدريب تشيلسي هذا الشهر.

وقاد ماريسكا ليستر سيتي إلى العودة لدوري الأضواء بعد موسم واحد فقط من هبوطه بعدما حقق لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وقال كوبر في بيان "متحمس للغاية وفخور لتعييني مدربا للفريق الأول في ليستر سيتي، إنه نادٍ مذهل يملك تاريخا غنيا وجمهورا شغوفا.

"متحمس للعمل مع مثل هذه التشكيلة المليئة بالمواهب وأتطلع للتحدي المتمثل في تحقيق طموحاتنا المشتركة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

وأقيل كوبر من تدريب فورست المنافس في الدوري الممتاز في ديسمبر من العام الماضي.

وتولى المدرب الويلزي المسؤولية في فورست في سبتمبر 2021 بعقد يمتد لعامين عندما كان الفريق يتذيل ترتيب دوري الدرجة الثانية، ليقوده إلى التأهل للدوري الممتاز في مايو من العام التالي بالفوز في ملحق الصعود بعدما أنهى الموسم في المركز الرابع.

وساعد فورست في موسم 2022-2023 على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية في أول موسم للفريق بالدوري الممتاز منذ 1999، لكنه أقيل في الموسم التالي رغم شعبيته لدى جمهور الفريق.

وقاد كوبر، الذي سبق له تدريب سوانزي سيتي، منتخب إنجلترا تحت 17 عاما للفوز بكأس العالم 2017 كما قاد الفريق إلى نهائي بطولة أوروبا في العام نفسه.

وقال أياوات سريفادهانابرابها رئيس ليستر في بيان "رؤيته للفريق بالإضافة إلى قدرته على تطوير اللاعبين وتنفيذ أسلوب لعب سلس تتماشى إلى حد كبير مع تطلعاتنا للنادي.

"كقائد، لديه القدرة على البناء على العلاقة القوية الموجودة بين جماهيرنا وفريقنا، وتعزيز ذلك الرابط الذي سيكون ضروريا لعودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

ويبدأ ليستر سيتي مسيرته في الموسم المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة توتنهام هوتسبير يوم 19 أغسطس.

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