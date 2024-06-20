تصنيف "فيفا" الشهري.. الأرجنتين في الصدارة وتراجع السعودية وتقدم مصر والأردن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن تصنيفه للمنتخبات عن شهر يونيو 2024.

وحافظ الأرجنتين على صدارة التصنيف منذ ديسمبر 2022 بعدما فاز بلقب كأس العالم قطر، ولا يزال منتخب فرنسا يلاحقه في الوصافة.

و يتطلع المنتخب الأرجنتيني إلى تحطيم الإنجاز التاريخي القياسي الذي حققه غريمه البرازيلي الذي بقي متربعا على عرش الترتيب العالمي بين 1994 و 2001، و ذلك من خلال مواصلة سلسلة انتصاراته في المباريات الودية و الرسمية خلال كوبا أمريكا و تصفيات مونديال 2026.

وشهد التصنيف العالمي في الشهر الجاري تقدم البرازيل مركزا ليحتل المرتبة الرابعة، في حين حدث تراجع من قبل منتخبي إنجلترا وإيطاليا.

بينما شهدت منتخبات بلجيكا، البرتغال، هولندا، إسبانيا ثباتا في المراكز بالتصنيف الشهري المعلن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقدمت أوروغواي مركزا لتحتل التصنيف الـ14، في حين تتواجد ألمانيا في المركز الـ16، وتتقدم اليابان إلى المركز الـ17 وتراجع السنغال مركزا لتحتل المرتبة الـ 18.

فيما حافظ منتخب المغرب على تصدره ترتيب منتخبات قارة إفريقيا، متقدما مركزا وحيدا في الترتيب العالمي ليصبح في المركز الـ12 بدلا من الـ13.

وجاء منتخب مصر في المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولي عن قارة إفريقيا، بينا تقدم عالميا من المركز الـ37 إلى المركز الـ36.

وشهد تصنيف "فيفا" تراجعا للمنتخب السعودي بثلاث مراكز، ليحتل المركز 56 عالميا، وفقاً لروسيا اليوم.

وكان منتخب السعودية خاض مباراتين في بداية الشهر الجاري أمام باكستان وفاز بها ولكنه خسر أمام الأردن على أرضه.

وتراجع بطل كأس آسيا، منتخب قطر مركزا ليحتل المرتبة 35 عالميا، فيما تقدم منتخب الأردن 3 مراكز في التصنيف الجديد ليحتل المركز 68.

تصنيف أفضل 10 منتخبات آسيوية في العالم:

1- اليابان (17 عالميا).

2- إيران (20).

3- كوريا الجنوبية (22).

4- أستراليا (23).

5- قطر (35).

6- العراق (55).

7_ السعودية (56).

8- أوزبكستان (62).

9- الأردن (68).

10- الإمارات (69).

تصنيف أفضل 10 منتخبات آسيوية في العالم:

1- المغرب (12 عالميا)

2 - السنغال (18)

3 - مصر (36)

4 – كوت ديفوار (37)

5 – نيجيريا (38)

6 - تونس (41)

7 - الجزائر (44)

8 – الكاميرون (49)

9 – مالي (50)

10– جنوب إفريقيا (59)

تصنيف أفضل 10 منتخبات في العالم:

1- الأرجنتين.

2- فرنسا.

3- بلجيكا.

4- البرازيل.

5- إنجلترا.

6- البرتغال.

7_هولندا.

8- إسبانيا.

9- كرواتيا.

10- إيطاليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز