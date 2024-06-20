روزه يمدّد عقد تدريب لايبزيغ الألماني حتى 2026

المصدر: شتوتغارت - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

مدّد المدرب ماركو روزه عقده مع لايبزيغ لعامٍ واحدٍ حتّى 2026، وفقاً لما أعلنه النادي الألماني لكرة القدم، أمس، وقاد روزه «47 عاماً»، الذي درّب بوروسيا دورتموند وسالزبورغ النمساوي سابقاً، لايبزيغ، إلى التتويج بلقب كأس ألمانيا في 2023-2022، ثمّ الكأس السوبر المحلية، بعد الفوز على بايرن ميونيخ 3 - 0 عام 2023، وذلك بعد تعيينه في سبتمبر 2022.

احتل لايبزيغ المركز الرابع في الموسم الماضي، بقيادة روزه، في موسمٍ عُدّ لإعادة البناء، بعدما خسر النادي العديد من لاعبيه الأساسيين، على غرار الكرواتي يوشكو غفارديول، الفرنسي كريستوفر نكونكو، المجري دومينيك سوبوسلاي والنمساوي كونراد لايمر، كما فاز روزه بـ 53 مباراة من 86 مع النادي الألماني، بمعدّل نقاط بلغ 2.01 في المباراة، وهو أفضل رقم مسجّل في النادي منذ صعوده إلى الـ «بوندسليغا» عام 2016. ويأتي إعلان روزه بعد أيام من اختيار المهاجم المطلوب من عددٍ من الأندية، السلوفيني بنجامين شيشكو، تمديد عقده مع النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز