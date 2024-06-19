مبابي يستهل مغامرته مع ريال مدريد أمام مايوركا

المصدر: مدريد - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستهل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مغامرته بقميص فريقه الجديد ريال مدريد، حامل اللقب، في الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة ريال مايوركا.

في حين يحلّ غريمه التاريخي برشلونة ضيفاً على فالنسيا مع انطلاق منافسات الجولة الأولى في 17 و18 أغسطس المقبل، وفقاً لروزنامة الموسم المقبل التي كُشف عنها أمس.

ومن المقرّر أن تقام مباراتا الكلاسيكو بين ريال وبرشلونة في الجولتين الـ11 و35 توالياً، في نهاية نوفمبر ومنتصف مايو، على أن يخوض الفريق الكاتالوني مباراة الذهاب في «سانتياغو برنابيو».

على جانب آخر، لن يحتاج قائد منتخب فرنسا في كرة القدم كيليان مبابي إلى عملية جراحية، لكنه سيرتدي قناعاً عندما يعود إلى اللعب بعد إصابته بكسر في أنفه في المباراة ضد النمسا 1 - 0 أول من أمس، في دوسلدورف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، وتعرّض مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 86 عندما ارتقى إلى كرة عرضية برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو وسقط على الأرض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز