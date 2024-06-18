ريان برتراند مدافع تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

المصدر: وكالات

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أعلن ريان برتراند مدافع تشيلسي وساوثهامبتون ومنتخب إنجلترا السابق اعتزاله كرة القدم.

وظل اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بدون ناد منذ رحيله عن ليستر سيتي في نهاية موسم 2023/2022 الذي شهد هبوط الثعالب من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ برتراند مسيرته في جيلينجهام قبل أن ينتقل إلى فريق تشيلسي للشباب، وتمت إعارته لأكثر من ناد مثل نوريتش وريدينج ونوتنجهام فورست.

وشارك المدافع في 57 مباراة بقميص تشيلسي، بما في ذلك المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2012 ضد بايرن ميونخ والتي انتهت بتتويج الفريق اللندني باللقب بركلات الترجيح.

وبعد إعارة برتراند إلى ساوثهامبتون، انتقل اللاعب بشكل نهائي لصفوف الفريق الملقب بالقديسين في فبراير 2015 وخاض معه أكثر من 200 مباراة قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي في صيف 2021 بصفقة انتقال حر.

وصرح برتراند عبر قناة سكاي سبورتس "أنا متوقف منذ فترة طويلة، ولكني تلقيت الكثير من الأسئلة بشأن موعد عودتي وماذا سأفعل؟"، مضيفا "لذا أعلن رسميا أنني سأعتزل وأتطلع بقوة للخطوات القادمة".

وارتدى برتراند قميص منتخب إنجلترا في 19 مباراة دولية وكان ضمن القائمة التي اختارها المدرب روي هودجسون في بطولة أمم أوروبا 2016.

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