راموس يرفض الاعتزال بعد رحيله عن أشبيلية

المصدر: وكالات

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يعتزم المدافع المخضرم سيرخيو راموس، مواصلة مسيرته الكروية لمدة "عام أو عامين آخرين" رغم انتهاء عقده مع فريق أشبيلية الإسباني، الذي قضى معه الموسم الماضي.

وأعلن اللاعب الإسباني /38 عاما/ أمس الاثنين، أنه يستعد للرحيل عن النادي الذي بدأ فيه مشواره الحافل مع الساحرة المستديرة، مشيرا إلى أنه يدرس الآن خيارات أخرى.

ورغم ذلك، شدد راموس، الذي ارتبط بالانتقال للسعودية قبل عودته إلى ملعب (رامون سانشيز بيثخوان) في سبتمبر من العام الماضي، على استمراره في الملاعب، فيما ألمح إلى أن الدوري الأمريكي ربما يثير اهتمامه.

وصرح راموس في مؤتمر صحفي بعد وداعه نادي أشبيلية: "سأغادر كما جئت إلى هنا، بعناق صادق وحقيقي للجميع. أرحل فخورا بأنني قدمت أفضل مستوى".

وأضاف راموس في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "أنت لا تعرف مطلقا ما سيحدث غدا. إذا كان لدي شيء واحد مؤكد، فهو أنني سأعيش حول كرة القدم لأنها تسعدني، واعتقد أنني تعلمت بعض الأشياء طوال حياتي، وفي مسيرتي مع كرة القدم التي استمرت 21 عاما".

وتابع بالقول: "أردت أيضا أن أوضح أنني لم اتعاقد مع أي فريق آخر. هناك خيارات، لكن أولاً أردت إنهاء فترتي في إشبيلية. لم أوقع على أي شيء، ولا توجد التزامات وبعد ذلك سنرى القرار الذي سنتخذه".

وردا على سؤال عما إذا كان وقت الاعتزال اقترب، رد راموس قائلا: "مازال لدي هذا الشغف لمواصلة اللعب والمنافسة. اشعر بأنني على ما يرام".

وتابع: "لا اعرف. نعم، ربما اقضي عاما آخر، أو عامين أو ثلاث. أواجه تحديات، ولكنني أرى نفسي قادرا على اللعب لمدة عام أو عامين آخرين".

وكان راموس رحل عن أشبيلية في سبتمبر 2005، للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، الذي توج معه بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني و4 بطولات دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم عاد إلى النادي الأندلسي الصيف الماضي.

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