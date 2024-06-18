بداية نارية..الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025

المصدر: وكالات

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يفتتح فريق مانشستر سيتي، رحلته نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، بمواجهة من العيار الثقيل أمام مضيفه تشيلسي، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد للمسابقة 2024 / 2025.

وتمثل المباراة، التي تجرى يوم 18 أغسطس المقبل، مواجهة بين الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ومساعده السابق إنزو ماريسكا، الذي تم تعيينه مدربا لتشيلسي هذا الصيف بعد قيادته ليستر سيتي للصعود مجددا للدوري الممتاز الموسم الماضي.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة في الموسم الجديد بين مانشستر يونايتد، الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنصرم، وضيفه فولهام على ملعب (أولد ترافورد) يوم الجمعة الموافق 16 من نفس الشهر.

ويلعب إيبسويتش تاون، الصاعد حديثا للبطولة، والذي عاد للدوري الممتاز بعد غياب دام 22 عاما مع ضيفه ليفربول، تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد آرني سلوت، في اليوم التالي، الذي يشهد أيضا لقاء ساوثامبتون، المتأهل من دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويبدأ برايتون مسيرته مع مدربه الشاب فابيان هورزلر، حينما يلاقي مضيفه إيفرتون يوم السبت أيضا، في حين يستضيف ويستهام يونايتد بقيادة مديره الفني الإسباني الجديد جولين لوبيتيجي، فريق أستون فيلا، في نفس اليوم.

ويواجه أرسنال ضيفه وولفرهامبتون، فيما يلعب بورنموث مع مضيفه نوتنجهام فورست، يوم السبت أيضا، بينما يلتقي برينتفورد مع كريستال بالاس يوم الأحد.

ويلتقي ليستر سيتي، العائد للمسابقة بعد موسم واحد قضاه في الدوري الإنجليزي، والذي لم يعلن بعد عن خليفة ماريسكا، مع ضيفه توتنهام في 19 آب/أغسطس القادم، في ختام المرحلة.

ويختتم الموسم يوم 25 مايو القادم، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا، بينما يسافر مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فولهام. ويلاقي ليفربول ضيفه كريستال بالاس، ويحل أرسنال ضيفا على ساوثهامبتون، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول بعد أسبوعين فقط من انطلاق الموسم الجديد يوم 31 أغسطس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم 4 يناير القادم على ملعب (آنفيلد)، ثم تقام بعدها مباريات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع التالي، ولن توجد عطلة شتوية هذا الموسم.

وفي المقابل، سيكون أول ديربي لمدينة مانشستر في الموسم الجديد على ملعب (الاتحاد) معقل سيتي، حيث من المقرر أن يقام في 14 ديسمبر القادم، لكن من المتوقع أن يتم تأجيله لمدة 24 ساعة، بمجرد تأكيد مباريات يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي، ومن المقرر أن يتوجه سيتي إلى (أولد ترافورد) في 5 أبريل القادم.

وربما يواجه أرسنال أزمة مبكرة في مبارياته، حيث يتعين عليه مواجهة مضيفه وجاره اللدود توتنهام في 14 سبتمبر القادم، مباشرة بعد فترة التوقف الدولية الأولى لهذا الموسم، وبعد أسبوع سيتوجه فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا شمالا لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي.

وتأتي المباراتان في الوقت الذي ستقام خلاله الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع.

وسيقام لقاء الإياب في ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن على ملعب (الإمارات) يوم 14 يناير، بينما من المقرر أن يستضيف أرسنال فريق مانشستر سيتي في الأول من فبراير القادم.

ويقام آخر ديربي ميرسيسايد على ملعب (جوديسون بارك) قبل انتقال إيفرتون إلى ملعبه الجديد في (براملي مور دوك)، يوم 7 ديسمبر القادم، بينما تقام مباراة العودة على ملعب (آنفيلد)، معقل فريق ليفربول، في منتصف الأسبوع، وتحديدا في 2 أبريل المقبل.

ويلعب أستون فيلا مع ضيفه وولفرهامبتون في 21 سبتمبر القادم، بعد خوضه مباراته الافتتاحية في دوري الأبطال، فيما يشارك توتنهام في الدوري الأوروبي يومي 25 و26 من الشهر ذاته، قبل أن يخرج لملاقاة مضيفه مانشستر يونايتد في نهاية هذا الأسبوع.

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