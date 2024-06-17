بافلوفيتش يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029

المصدر: ميونيخ - أ ف ب

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مدد لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ألكسندر بافلوفيتش عقده مع الفريق لموسمين إضافيين حتى عام 2029 كما أعلن النادي البافاري، أمس، وكان بافلوفيتش «20 عاماً» استدعي إلى التشكيلة الأولية لمنتخب ألمانيا المشاركة في نهائيات كأس أوروبا لكنه استبعد عنها قبل يومين من انطلاق البطولة لإصابته بالتهاب اللوزتين واستعيض عنه بلاعب وسط بوروسيا دورتموند إيمري دجان.

حلم

وخاض بافلوفيتش، أولى مبارياته الرسمية مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي حيث لعب 19 مباراة في صفوفه وسجل هدفين.

وقال بافلوفيتش: إذا كان المرض سلب مني حلمي باللعب في كأس أوروبا على أرضنا، فإني في المقابل سعيد بعد تجديد عقدي مع بايرن ميونيخ.

كما أشاد به المدير الرياضي في بايرن ميونيخ ماكس إيبرل قائلاً: هو قدوة من ناحية الجهود التي يبذلها من أجل الوصول إلى القمة، سيكون أليكس أحد وجوه الفريق في المستقبل، إنه من عينة اللاعبين الذين نرغب في الحصول عليهم ولا سيما أنه تدرج في صفوف الفئات العمرية حتى الفريق الأول وهو من مواليد ميونيخ أيضاً.

مشاركة

وانضم بافلوفيتش إلى صفوف بايرن ميونيخ بعمر السابعة وأصبح لاعباً محترفاً في تشرين نوفمبر 2023، ومنحه مدرب بايرن السابق توماس توخل فرصته الأولى خلال الموسم الماضي، ليلعب أساسياً على حساب ليون غوريتسكا في نهاية الموسم ولا سيما في مشاركته ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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