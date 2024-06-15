وفاة ساركيتش حارس مرمى ميلوول عن 26 عاماً

المصدر: وكالات

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أعلن نادي ميلوول الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت عن وفاة حارس مرماه الدولي المونتينيغري ماتيا ساركيتش بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 26 عاما.

وكتب ميلوول على حسابه في منصة "إكس": "يشعر نادي ميلوول لكرة القدم بالحزن الشديد للإعلان عن وفاة ماتيا ساركيتش، يرسل الجميع في النادي حبهم وتعازيهم لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ساركيتش أصيب بمرض مفاجئ داخل مقر إقامته في بلدة بودفا في الجبل الأسود وتوفي صباح اليوم السبت.

وذكرت أن أصدقاء ساركيتش حاولوا التواصل مع سيارة إسعاف بشكل فوري، لكنه توفي في تمام السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وتوفي ساركيتش بعد نحو أسبوع من مشاركته في مباراة منتخب بلاده الجبل الأسود ضد بلجيكا الخميس الماضي، حيث اختير أفضل لاعب في اللقاء بعد أن تصدى لتسع تسديدات رغم الخسارة وديا بهدفين دون رد.

وكان ساركيتش بدأ مسيرته في أكاديمية نادي أندرلخت البلجيكي، وتناقل بعدها بين عدة أندية أبرزها أستون فيلا وبيرمنغهام سيتي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي.

وترك ساركيتش ولفرهامبتون الإنجليزي في أغسطس الماضي للانضمام إلى ميلوول، حيث خاض مع الفريق 33 مباراة في الموسم المنصرم.

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