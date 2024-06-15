ألمانيا تدك شباك اسكتلندا بخماسية في افتتاح بطولة أوروبا

المصدر: وكالات

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أرسل المنتخب الألماني المضيف وحامل اللقب ثلاث مرات إنذارًا شديد اللهجة إلى خصومه بعدما اكتسح نظيره الاسكتلندي 5-1 في المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم ضمن المجموعة الأولى "الجمعة" على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

واستهلت ألمانيا مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة إذ وصلت الكرة بعد عدة تمريرات قصيرة لفلوريان فيرتس على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة وحاول الحارس أنجوس جون التصدي لها ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 حين مرر كاي هافرتس الكرة لجمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة بقوة في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول جاء الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من رايان بورتيوس، الذي نال بطاقة حمراء، على إلكاي جندوجان داخل المنطقة. وسجل هافرتس ركلة الجزاء بنجاح.

وأضاف نيكلاس فولكروج الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وألغى الحكم هدفا خامسا لألمانيا بسبب وجود تسلل على فولكروج في الدقيقة 76.

وقلصت اسكتلندا الفارق في الدقيقة 87 بهدف بنيران صديقة من مدافع ألمانيا أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه.

لكن إيمري تشان زاد معاناة اسكتلندا بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة من خارج المنطقة.

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