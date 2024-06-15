دورتموند يعلن رحيل ماتس هوملز

المصدر: برلين - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أمس، أن المدافع المخضرم ماتس هوملز سيرحل عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وكتب دورتموند، وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، في بيان: «سينفصل النادي والمدافع ماتس هوملز بعد أكثر من 13 عاماً من التعاون الناجح. هذه نتيجة المحادثات التي جرت هذا الأسبوع بين لارس ريكن، المدير الإداري للشؤون الرياضية، وسيباستيان كيل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، وكذلك اللاعب». ولعب هوملز «35 عاماً» في دورتموند بين عامي 2008 و2016، وعاد للفريق في 2019 من بايرن ميونيخ.

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