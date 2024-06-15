حارس سنغافورة يطالب الجمهور الصيني بعدم إرسال أموال إليه

المصدر: سنغافورة - رويترز

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طالب حسن سوني حارس مرمى منتخب سنغافورة المشجعين الصينيين بالتوقف عن إرسال أموال إليه بعد أن ساعدت الكرات التي أنقذها خلال هزيمة فريقه 3-1 أمام تايلاند في بلوغ الصين المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وأنقذ حارس المرمى (40 عاماً) 11 كرة يوم الثلاثاء لتخفق تايلاند في التأهل للمرحلة التالية المقرر انطلاقها في 27 يونيو رغم فوزها 3 - 1.

وكان يتعين فوز تايلاند بثلاثة أهداف نظيفة أو تسجيل أربعة أهداف على الأقل والانتصار بفارق هدفين لتتقدم على الصين في الترتيب بالمجموعة، وانتشر اسم حسن على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بين عشية وضحاها وتم تداول رمز الاستجابة السريع للدفع الخاص بكشك الطعام الذي يديره مع زوجته عبر الإنترنت حيث استخدمه مشجعون صينيون لإرسال أموال.

وقال حسن استمتعت بالأمر لفترة من الوقت. بينما كانت الأموال تأتي إلينا. لكن بعد ذلك، كنت أفكر متى سيتوقف هذا؟ هل هذا قانوني؟ أعتقد أن علينا أن نتوقف في مرحلة ما، وحذر حسن من إمكانية خداع المشجعين في ظل تداول رموز استجابة سريعة مزيفة أيضاً.

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