كريستال بالاس يتعاقد مع المدافع المغربي شادي رياض

المصدر: وكالات

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أعلن نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة ضم مدافع برشلونة المغربي الدولي شادي رياض بناء على عقد طويل المدة.

وينضم رياض (20 عاما) إلى النادي اللندني بعد أن أمضى موسما معارا في صفوف نادي ريال بيتيس حيث شارك في 30 مباراة في جميع المنافسات.

وقال اللاعب المغربي في بيان "النادي يملك لاعبين من مستوى مرتفع في عمر الشباب وأنا أتيت هنا للسير في هذا الاتجاه والتطور والنمو كما فعلوا."

وولد رياض في بالما دي مايوركا لأبوين مغربيين وتطور في أكاديمية الناشئين في نادي المدينة قبل الانتقال إلى برشلونة حيث تخرج في أكاديمية النادي. وشارك مرة واحدة فقط مع الفريق الأول في برشلونة.

وشارك شادي في ثلاث مباريات دولية مع منتخب المغرب كانت أولها أمام سيراليون في يناير الماضي بينما أحرز هدفه الدولي الأول في مواجهة الكونجو في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وهذه هي أول صفقة يبرمها بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي بدأت اليوم الجمعة.

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