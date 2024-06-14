"فيفا" يعلن استراتيجية جديدة لبيع حقوق بطولاته في آسيا

المصدر: وام

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيتبع منهجا جديدا في بيع حقوق بطولاته في قارة آسيا بشكل مباشر، سعيا لتطوير شراكات إعلامية مبتكرة ومستدامة في القارة.

وأعلن الفيفا، أمس الخميس، عن تعيين شركة "إنفرونت" لتقديم الدعم الاستشاري في جنوب وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أنه بعد ختام دورة مبيعات كأس العالم 2022 الأخيرة في آسيا، قرر اتباع استراتيجية جديدة لبيع حقوقه الإعلامية في المنطقة بشكل مباشر.

وأشار الاتحاد، في بيان له على موقعه الرسمي، إلى أن النهج الجديد يظهر التزام الفيفا بالسيطرة الكاملة على مبيعات حقوق الإعلام وبناء شراكات إعلامية مبتكرة ومستدامة عبر المنطقة.

وقبل ذلك كان الفيفا يبيع حقوقه مباشرة في 3 دول فقط في آسيا هي جمهورية كوريا واليابان وماليزيا.

وأوضح الفيفا أنه لمساعدة الانتقال إلى هيكل المبيعات الجديد في جنوب وجنوب شرق آسيا تحديدا، قام بتعيين شركة "إنفرونت" لتقديم الدعم الاستشاري في بعض المناطق المحددة مثل (بنجلاديش، وبوتان، بروناي، وهونج كونج، الهند، إندونيسيا، تايلاند، وغيرهم).

وأكد أن "إنفرونت" تمتلك معرفة قوية بالسوق، وعلاقات راسخة وخبرة في بيع بطولات الاتحاد الدولي والحقوق المميزة الأخرى في المنطقة، وستوفر الدعم طوال دورة مبيعات حقوق الإعلام 2024-2027، التي تشمل كأس العالم 2026 وكأس العالم للسيدات 2027.

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