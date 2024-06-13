بايرن يتعاقد مع المدافع الياباني إيتو من شتوتجارت لمدة أربع سنوات

المصدر: وكالات

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قال بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إنه تعاقد مع المدافع الياباني الدولي هيروكي إيتو (25 عاما) قادما من شتوتجارت بعقد لمدة أربع سنوات مع الفريق.

وخاض إيتو 26 مباراة مع شتوتجارت في الموسم المنقضي والذي تمكن فيه الفريق من إنهاء الدوري في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن البطل.

وساعد الظهير الأيسر، الذي يمكنه أيضا اللعب في قلب الدفاع، اليابان على بلوغ دور الثمانية في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في وقت سابق هذا العام.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ في بيان "هيروكي إيتو كان لاعبا يعتمد عليه في شتوتجارت. لقد قدم أعلى مستويات أداء بشكل مستمر، وهو ما جذب إليه أنظار العديد من الأندية الكبرى.

"هيروكي يتمتع بالطول والشراسة ويملك قدما يسرى قوية، كما أنه ممتاز في التمرير ومتعدد المراكز في الدفاع لأنه قادر على اللعب في الجانب الأيسر وفي قلب الدفاع أيضا".

ويمكن أن يتنافس إيتو على مركز الظهير الأيسر مع ألفونسو ديفيز لكن وسائل إعلام ربطت لاعب منتخب كندا، الذي يتبقى له عام على نهاية عقده مع بايرن، بالانتقال إلى ريال مدريد.

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