اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس تعد خطة بديلة لحفل الافتتاح

المصدر: وكالات

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بدأت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس في إعداد خطة بديلة لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس، إذا حالت المخاوف الأمنية دون إقامة الحفل الأصلي المخطط له على نهر السين.

وتتمثل الخطة الأصلية في إقامة الحفل خارج الملاعب لأول مرة في تاريخ الأولمبياد في 26 وليو القادم، ومن المقرر أن ينقل حوالي 160 قاربا عدة آلاف من الرياضيين لمسافة 6 كيلومترات في نهر السين.

لكن صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، ذكرت نقلا عن شخصيات بارزة في اللجنة المنظمة للدورة، اليوم الخميس، أنه تم إعداد حفل افتتاح مصغر في حال اعتبار برنامج الحفل الكامل، الذي يضم أكثر من 300 ألف متفرج محفوفا بالمخاطر.

وتتمثل الخطة البديلة في نقل الرياضيين من القرية الأولمبية في سان دوني بالحافلة إلى سفح برج إيفل، حيث ستعبر وفود الدول المشاركة بعد ذلك جسر بونت دينا فوق نهر السين.

وسوف يتم إقامة الحدث بأكمله بدون جمهور.

وقال مسؤولون أمنيون للصحيفة إن احتمال استخدام الخطة البديلة لا يزال منخفضا، حيث أشاروا إلى أنه في حال وجود تهديد مستهدف، سيتم ببساطة إلغاء حفل الافتتاح.

يذكر أن باريس تعرضت لهجمات إرهابية مروعة عام 2015، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين.

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