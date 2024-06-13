وست هام يتعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب غيليرمي

المصدر: وكالات

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أعلن وست هام يونايتد تاسع الدوري الإنجليزي لكرة القدم الخميس تعاقده مع الجناح البرازيلي الشاب لويس غيليرمي من بالميراس، بعقد مدته خمس سنوات مقابل 25 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار).

وسيكمل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا انتقاله الجمعة عندما يتم فتح نافذة باب الانتقالات الصيفية رسميًا، بشرط الحصول على تصريح دولي وإصدار تصريح عمل.

وقال وست هام إن غيليرمي الذي شارك مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، تم تحديده كهدف أولوي من قبل المدير الفني الألماني تيم شتايدتن والمدرّب الجديد الإسباني خولن لوبيتيغي خليفة الاسكتلندي ديفيد مويس المنتهي عقده.

وقال شتايدتن: "إنه موهوب جدا من الناحية الفنية، ولكنه يتمتع أيضًا بصفات بدنية جيدة جدًا، سرعة كبيرة وقوة وقدرة على التحمل، وهذه هي السمات التي ستساعده على التكيف مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الإنجليزية".

وأضاف: "لا يزال لويس بالتأكيد صغيرًا جدًا، لكن ليس لدينا شك في أنه مستعد لإحداث تأثير في الفريق الأول هنا".

وقال غيليرمي: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم. أعتقد أنني سأتحسّن كثيرًا هنا مع الجهاز الفني بأكمله في وست هام، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوري".

وأضاف: "عندما كنت أنمو، كلما أتيحت لي الفرصة، كنت أشاهد كرة القدم الإنجليزية. رؤية كيف تسير الأمور والآن القدرة على اللعب هنا هو شعور لا يصدق".

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