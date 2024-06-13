ريال مدريد يحسم مصير فينيسيوس

المصدر: البيان

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أنهى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الجدل المثار خلال الفترة الماضية، حول مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الميرنغي.

ومنذ إعلان ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي في صفقة انتقال حر، ترددت أنباء عن احتمالية رحيل فينيسيوس، ومحاولات باريس سان جيرمان لضمه للرد على رحيل مبابي.

وبحسب شبكة "RMC" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يتابع ما يدور حول فينيسيوس، لكنه يواجه صعوبة في إقناع اللاعب البرازيلي، الذي صرح بأنه يرغب في إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، بالإضافة إلى ذلك، فإن المدافع الأكبر عن فينيسيوس في النادي هو فلورنتينو بيريز رئيس الريال.

وأضاف التقرير: " فينيسيوس يعتبر تقريبًا رهان شخصي لرئيس ريال مدريد، الذي ضمه عندما كان عمره 16 عامًا، مقابل 45 مليون يورو من فلامنغو البرازيلي".

وكان فينيسيوس جدد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2027، بشرط جزائي قيمته مليار يورو، وهو ما يجعل ضمه أمرًا مستحيلاً بدون موافقة ريال مدريد.

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