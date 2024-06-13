ميسي: عانيت مع الجيران في باريس

المصدر: البيان

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تحدث ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن تجربة انتقاله إلى باريس سان جيرمان، الذي انضم إلى صفوفه صيف 2021، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده عن برشلونة.

وقال ميسي في مقابلة مع قناة ESPN: "لا أحمل مشاعر سلبية ولكن للأسف الأمور لم تسر بالشكل المتوقع، خاصة أنني تأثرت شخصيًا بفكرة التغيير وأسرتي بالكامل عاشت لحظات صعبة".

وأردف: "في باريس كان الجيران يدقون جرس الباب ليطالبونا بخفض أصواتنا، وتعاملوا معنا بقسوة".

وتابع: "كانوا يفعلون ذلك في التاسعة أو العاشرة مساء، وأفضل ما حدث لي أثناء تواجدي في باريس أنني أصبحت بطلاً للعالم 2022".

ويتطلع ميسي، للمشاركة في كأس العالم 2026 لاعتبارات عديدة، وقال ميسي: "ابني تياغو يسألني كثيرًا عن كأس العالم المقبلة خاصة أننا نعيش في أمريكا التي ستستضيف البطولة، نتحدث كثيرًا عن النسخة التالية من المونديال ويطرح العديد من الأسئلة فهو متحمس للغاية لعيش أجواء مونديال 2026".

وأضاف: "طالما أشعر بأنني لائق بدنيًا وقادر على تقديم أفضل مستوى ممكن ومساعدة منتخب بلادي، سوف أحب أن أمثل منتخب الأرجنتين".



وتابع: "من الصعب أن تكون بطلاً لكأس العالم ولا يمكن لأي لاعب الفوز بهذا اللقب الذي جاء لي في التوقيت المناسب، لا أعطي أهمية للأرقام القياسية ولن أشارك في كأس العالم المقبلة لمجرد القول إنني شاركت في المونديال 6 مرات".

وأكد ميسي: "كنت سأتألم كثيرًا إذا لم نفز بكأس العالم في 2022، تذكرت نهائي مونديال ،2014 كنا قريبين للغاية من اللقب وللأسف لم نفز به".

واستطرد: "بعد إطلاق صافرة النهاية لم يكن بإمكاني البكاء، ولكن بعد أن هدأت الأجواء، بكيت بمفردي".

وختم ميسي تصريحاته: "تأثرت لسنوات طويلة بسبب عدم الفوز بكأس العالم فإذا كنت قد خسرت النهائي الثاني، لكان ذلك بمثابة شوكة كبيرة في حلقي".

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