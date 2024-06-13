ميسي: شجعت دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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أكد ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، أنه كان مشجعًا لفريق بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير.

وقال ميسي في مقابلة مع قناة ESPN: "بالطبع شجعت دورتموند في النهائي لأنني من أنصار برشلونة، وإذا كان برشلونة في النهائي لوجدت أنصار ريال مدريد يشجعون الفريق الآخر، هذه أجواء كرة القدم".

وأضاف: "أنا مشجع لبرشلونة منذ طفولتي، والآن أشجعه من مسافة بعيدة وأتمنى أن ينافس على دوري أبطال أوروبا مجددًا، لأننا لم نفز بهذا اللقب منذ فترة طويلة".

وكان ريال مدريد حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، بالتغلب على دورتموند (2-0) مطلع الشهر الحالي.

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