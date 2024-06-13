مبابي: الكرة الذهبية حلمي منذ الطفولة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، عن الأمنية التي يحلم بها منذ الطفولة.

وقال مبابي، في تصريح أبرزته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن حلم الفوز بالكرة الذهبية يراوده منذ الطفولة.

وصرح النجم الفرنسي: "إنها أمنيتي دائمًا، حتى عندما كنت طفلاً، أردت أن أصبح أفضل لاعب في يوم من الأيام".

وأضاف: "سأستمر في تقديم كل شيء والعمل الجاد لتحقيق هذا الهدف، لأنها وظيفتي وجزء من حياتي، يجب أن أعمل على التحسن المستمر دون أن أفقد المتعة".

وكان ريال مدريد أعلن عن التعاقد رسميًا مع مبابي منذ أيام قليلة في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.

ويحصل مبابي على راتب سنوي مع ريال مدريد يبلغ 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 80% من حقوق الصور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز