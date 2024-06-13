ميسي: أتمنى التقاط صورة مع هذا اللاعب

المصدر: البيان

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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه يتمنى مقابلة نجم السلة الأمريكي مايكل جوردان، والتقاط صورة تذكارية معه.

وسئل ميسي عن هدفه المفضل، في مقابلة مع شبكة ESPN، وقال إنه سجل أجمل أهدافه في شباك ريال مدريد عندما كان لاعبًا بصفوف برشلونة قبل 13 عامًا، حيث صرح: "هدفي الأجمل في مرمى ريال مدريد بدوري الأبطال في 2011، بينما يبقى الأهم هدفي في نهائي كأس العالم 2022".

وكان ميسي صرح في نفس المقابلة بأنه سيعتزل بقميص فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

ويلعب ميسي بصفوف إنتر ميامي منذ صيف 2023، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، ووقع النجم الأرجنتيني حينها مع الفريق الأمريكي لمدة عامين.

وقضى ميسي أكثر من 15 عامًا بقميص برشلونة قبل مغادرته في صيف 2021، متجهًا إلى باريس سان جيرمان.

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