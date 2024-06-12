ميسي: سأعتزل بقميص إنتر ميامي الأمريكي

المصدر: د ب ا

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أعلن ليونيل ميسي نجم وقائد منتخب الأرجنتين "راقصو التانجو" أنه سينهي مسيرته مع كرة القدم بقميص ناديه الحالي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ميسي، الفائز بلقب مونديال قطر 2022 وبجائزة أفضل لاعب في البطولة، في مقابلة مع قناة " إي إس بي إن " اليوم الأربعاء "إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير".

وأضاف اللاعب المخضرم، "لست مستعداً لترك كرة القدم، فأنا أحبها ومارستها طوال حياتي، وأستمتع يوميا بخوض التدريبات والمباريات".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق "أشعر بالخوف دائما من لحظة النهاية، أدرك أن الوقت يقترب، وكل شيء سينتهي، ولكنني أقضي حالياً وقتاً ممتعا".

وأختتم ميسي تصريحه بالقول "أنا مستمتع حالياً بالتفاصيل الصغيرة التي سأفتقدها عندما أعتزل كرة القدم".

وكان ميسي البالغ من العمر 37 عاماً انضم لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في صيف العام الماضي، 2023 ووقع عقدا مدته عامين.

وانضم النجم الأرجنتيني للفريق الأمريكي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو 2023.

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